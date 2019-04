A darne informazione, è il consigliere comunale di Forza Italia a Messina, Dario Ugo Zante: “oggi, sabato, alle ore 12.00 presso il Lido Punta Faro, l’assessore con delega ai beni demaniali marittimi avv. Dafne Musolino incontrerà la comunità dei pescatori del Villaggio di Torre Faro per chiarire con loro il contenuto dell’avviso pubblicato lunedì dall’Amministrazione comunale ed avente ad oggetto lo sgombero del litorale dai relitti e natanti abbandonati e da accessori vari (cingolati, carrelli, trattori) che costituiscono una minaccia ambientale oltre che una causa di degrado della costa messinese”.

“La proposta di incontro, dal sottoscritto avanzata, è stata immediatamente accolta dall’Amministrazione comunale per chiarire l’attività che verrà posta in essere nei prossimi giorni e soprattutto per spegnere gli allarmismi che hanno alimentato il dibattito di questi giorni anche sui social network. L’Amministrazione comunale ha posto fin da subito tra i suoi obiettivi il rilancio delle attività produttive e promozionali che, ovviamente, non può non prevedere una azione di bonifica del litorale troppo spesso deturpato dai relitti che vengono abbandonati. Al tempo stesso non vi è alcuna volontà di accanirsi sulla comunità dei pescatori, professionisti e amatoriali, le cui imbarcazioni dovranno trovare una idonea collocazione che consenta di coniugare l’attività della pesca con quella della valorizzazione della costa per garantire a tutti un accesso libero e sicuro alle nostre bellissime spiagge. Ringrazio l’assessore Dafne Musolino per l’immediata disponibilità”!