A dirlo l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture Marco Falcone, durante una conferenza stampa al Consorzio autostrade a Messina insieme al presidente della Regione Nello Musumeci per presentare il nuovo management dell’Ente: “in poco tempo abbiamo ridotto il contenzioso del Cas da 600 milioni di euro di ben duecento milioni perché c’è stata una governance, che ha avuto l’avallo mio e del presidente Musumeci, e che ha agito molto bene e ora proseguirà questo nuovo management”.

Ed ancora, ha riferito Falcone: “diversi cantieri importanti si stanno aprendo è sono la Siracusa Gela per un appalto di 220 milioni di euro, per la quale ci sono altri 140 milioni da completare e si sta procedendo alacremente; poi c’è il viadotto Ritiro che quando siamo arrivati era al 3 percento ora è al 35 percento e entro il 2020 sarà consegnato; abbiamo inooltre riaperto e concluso il cantiere ‘Mare Monti’ a Palazzolo Acreide vicino Canicattì Bagni per 15 milioni di euro e ieri abbiamo inaugurato il primo stralcio della bretella Noto Pachino. Abbiamo riaperto anche diverse gallerie a Capo d orlando, Tindari, Sant’Alessio, Campo Felice e Velardi. C’erano poi ben tredici restringimenti e 4 deviazioni nelle autostrade e ora ci sono solo tre deviazioni, alcune delle quali a breve saranno risolte. Stiamo infine mettendo a gara i lavori per due pavimentazioni di 60 km ciascuno da Giarre a Tremestieri sulla A18 e da Rometta a Patti sulla A20”.