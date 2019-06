A evidenziarlo, è l’onorevole del PD Franco De Domenico: “oggi grande giornata per il parlamento siciliano! Prima della legge sul diritto allo studio, abbiamo approvato, udite udite, all’unanimità, la legge di riforma della pesca, un comparto di fondamentale importanza dell’economia della nostra Regione”.

“La legge ha la finalità di supportare il settore primario della pesca a tutela sia della tradizione marinara che costituisce un patrimonio immateriale della nostra isola di inestimabile valore, che delle eccellenze che la caratterizzano”.

“Inoltre è stato disciplinato tutto il settore delle attività collaterali e contigue alla pesca che possono fornire quel supporto reddituale utile a sostenere chi, nonostante le difficoltà, continua a voler lavorare nel settore. Sono contento che sia stata riconosciuta, fra l’altro, l’importanza della pesca del pesce spada, una tradizione tutta Messinese quella delle nostre -filue-, come vengono chiamate nei nostri casali rivieraschi, le caratteristiche imbarcazioni che da sempre solcano il nostro Stretto a caccia del principe del Mediterraneo, il pescespada”.

“Questi risultati costituiscono uno stimolo a continuare a fare buona politica, nell’interesse dei siciliani che ci hanno eletto”.

“Il confronto è costruttivo, come ho avuto modo di dire in aula oggi, e costituisce l’unica strada per realizzare riforme importanti e utili alla nostra terra. Spero che Musumeci e il suo governo lo capiscano presto”!