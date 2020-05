«A fronte delle varie segnalazioni pervenute, invito l’Amministrazione e l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore a mettere in atto tutte le misure possibili per garantire il pieno rispetto della privacy nell’erogazione dei buoni pasti tramite la Messina Family Card». È la richiesta presentata dalla consigliera comunale del M5s Cristina Cannistrà, che cita nello specifico il caso di una cittadina alla quale sono state fornite via mail le credenziali e i dati personali (carta d’identità compresa) di un altro richiedente.

«Ci sono stati – prosegue – segnalati dei disguidi analoghi, anche per quanto concerne la compilazione dei moduli online, con i dati degli utenti visibili a terzi».

«Sono perfettamente consapevole – conclude – che qualche inconveniente “tecnico” possa capitare, soprattutto a fronte delle tante richieste pervenute, ma è comunque doveroso monitorare la situazione per evitare la diffusione di dati sensibili che riguardano la condizione economica e la sfera privata dei richiedenti».