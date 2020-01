“A gran voce, abbiamo chiesto a questa Amministrazione Politiche di contrasto alla povertà… senza ottenere risultati ma solo proclami, spesso a svantaggio di chi vive il disagio (vedi attacchi a lavavetri, migranti…)”. E’ questo, quanto riferisce la consigliera comunale (pentastellata) di Messina, Cristina Cannistrà… riferendosi ai componenti della Giunta Municipale.

La Cannistra specifica e conclude poi: “hanno cancellato il progetto -spazia-, finanziato con i fondi PON METRO, di accompagnamento all’abitare e all’inclusione per soggetti in povertà estrema, senza porre alcuna alternativa valida. Abbiamo presentato un’interrogazione, abbiamo chiesto all’Amministrazione di fare dei bandi speciali per consentire alle famiglie alloggiate alla Scuola Foscolo, e in altre scuole, di poter avere una casa, non è stato fatto nulla e si continua ad accoglierne altre. Veramente un Cambio di Passo”!