“A modo mio” (di oggi 27 settembre 2021 del sindaco di Messina Cateno Roberto Salvatore De Luca), la diretta che è iniziata su Facebook dopo le ore 7.45

I SUOI INSULTI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLO MUSUMECI: "TI DOVRESTI SPUTARE IN FACCIA PER QUELLO CHE NON HAI FATTO TU ED I TUOI SODALI... ED ANCORA HAI IL CORAGGIO DI RIPROPORTI AL POPOLO SICILIANO? MA VATTENE A FARE IN CULO"

Al minuto 11 e 53 secondi del video odierno trasmesso su Facebook dalle 7.45… il sindaco di Messina Cateno De Luca, non eletto sicuramente dai cittadini per insultare le persone ha detto… “cazzo” rivolgendosi ai politici che a detta sua non avrebbero fatto nulla alla Regione in questi 4 anni.

De Luca…, dal minuto 12 e 52 secondi ha attaccato il presidente regionale Nello Musumeci… dicendogli: “ti dovresti sputare in faccia per quello che non hai fatto tu e i tuoi sodali. E ancora hai il coraggio, di riproporti al Popolo siciliano? Ma vattene a fare in culo”.