A Palermo durante il convegno della Cisl Sicilia, il segretario provinciale di Messina Tonino Genovese, evidenzia: “Senza Ponte non c’è connessione con l’Europa”

Lo rende noto il segretario provinciale cislino, di Messina, Tonino Genovese in un post su Facebook: “a #Palermo il convegno sulle infrastrutture organizzato dalla Cisl Sicilia”.

Si parla anche di #PontesulloStretto, continua Genovese: “senza Ponte non c’è connessione con l’Europa, non ci sono condizioni di sviluppo per Messina. Senza Ponte sullo Stretto #Messina è destinata a morire. Bisogna far leva sulle condivisioni, non sulle divisioni, occorre unire le forze. Non c’è un problema ideologico ma di sviluppo”.