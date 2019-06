A parlare in una nota Fabio Morabito, presidente dell’Associazione politica Radici: “il cortocircuito che si è generato tra il sindaco De Luca e il Consiglio Comunale in occasione delle recenti sedute consiliari e che hanno spinto il primo cittadino ad annunciare le dimissioni, rischia di fare male solo a Messina”.

Morabito, prosegue: “RADICI manifesta la propria preoccupazione per il clima teso che regna tra le istituzioni tenendo però a precisare… Cateno De Luca ha tutto il diritto di decidere se portare a termine il mandato o meno ma non puo’ negare che esistono altre istituzioni, il Consiglio Comunale, che hanno il compito di esaminare proposte, emendarle, approvarle o anche bocciarle in estrema ratio. Andare ad elezioni anticipate è l’ennesimo smacco per Messina e per i messinesi. Così come non è concepibile annunciare sei mesi prima le dimissioni che, o si presentano oppure non si annunciano”.

Conclude Morabito: “l’invito di RADICI, è che tutte le istituzioni, le forze politiche lavorino nel rispetto reciproco dei ruoli, anche con scontri di idee ma che siano migliorativi per Messina e non si trasformino in chiacchiere da bar”.