A parlare in una nota il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo: “si fa seguito all’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud mercoledì 10 Luglio 2019 pagina 19, e dagli articoli pubblicati da alcuni giornali on line riguardanti le affermazioni del Presidente della MessinaServizi che ha creduto che io fossi assente durante gli interventi, predisposti su mie sollecitazioni per la rimozione di alcune discariche a cielo aperto lungo la statale 113/dir., nella mattinata di martedì 9 luglio 2019”.

Biancuzzo prosegue: “mi preme sottolineare che ero presente tant’è che sono stato visto dal personale e a riprova della mia presenza è testimoniato dalle registrazioni video da me eseguite e pubblicate sul mio profilo Facebook laddove facilmente si vedono gli operai al lavoro e dove ringrazio il Sindaco l’on. Cateno De Luca, il ViceSindaco l’ing. Salvatore Mondello, l’assessore ambiente avv. Dafne Musolino ed il Presidente della MessinaServizi architetto Giuseppe Lombardo. Il chiarimento di questa nota serve ad evidenziare il mio costante impegno al ruolo da me ricoperto come consigliere e fiducia nei confronti del Sindaco, da me sostenuto attivamente in campagna elettorale, della Giunta e della MessinaServizi Bene Comune nella persona del suo presidente architetto Giuseppe Lombardo invito quest’ultimo a visionare le registrazioni, video sul mio profilo Facebook, da me effettuate e ricredersi dalle sue affermazioni pubblicate per onore di verità e di chiarezza. Sicuramente la casualità di non esserci visti dipende dal fatto che ambedue eravamo presenti in posti diversi nel tratto interessato”.

Conclude Biancuzzo: “questo è un preciso chiarimento ed e mia intenzione scongiurare ulteriori malintesi e rinnovare fiducia e considerazione nel lavoro e nella persona del presidente della MessinaServzi Bene Comune che colgo l’occasione di ringraziare perché effettivamente credo nelle Istituzioni, nelle competenze e nell’amore per questa città e il suo territorio che come me il Sindaco i componenti della Sua giunta e i Presidenti di tutte le partecipate svolgono con serietà e abnegazione e di cui ringrazio sentitamente l’architetto Lombardo dispiacendomi per l’episodio inesistente che ha creduto corrispondesse a una mia assenza. Rinnovo quindi, la massima fiducia al Sindaco on.le Cateno De Luca e tutto il mio interesse a collaborare per ogni attività svolta da questa amministrazione”.