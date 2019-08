A riferirlo dal suo profilo Facebook è il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano: “bene la Tav. Adesso si pensi anche alle grandi opere al Sud, come il Ponte sullo Stretto, la vera Tav del Mezzogiorno. Se mettiamo sul piatto della bilancia anche il Ponte sullo Stretto, comprendiamo che l’importanza della sua realizzazione è persino maggiore. Pensiamo alla ricaduta a cascata sull’economia del mezzogiorno, al turismo ed all’occupazione. Inoltre solo con il Ponte sarà possibile realizzare l’alta velocità in tutta Italia, permettendo al Mezzogiorno di ambire al ruolo che geograficamente gli compete: diventare la porta europea sul Mediterraneo”.

Conclude la parlamentare: “è triste constatare, che la stessa mobilitazione per la Tav non sia stata promossa per il Ponte sullo Stretto, un’opera concepita, ma immediatamente dopo abortita a causa di scelte folli ed incomprensibili. Tra l’altro, la sua realizzazione sarebbe ancora più facile del Tav! L’auspicio è che, su tale versante, ci sia la stessa mobilitazione nazionale, affinché l’Italia non sia più spaccata in due realtà distinte e separate ma unita”.