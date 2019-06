"ANCORA SIAMO IN ATTESA CHE IL VOSTRO SOTTOSEGRETARIO, ALESSIO VILLAROSA, RISOLVA IL PROBLEMA DELLE EX PROVINCE SICILIANE"

A riferirlo è il sindaco della Città Metropolitana, l’ex on. Cateno De Luca: “mi rivolgo ai deputati messinesi del M5S, Valentina Zafarana e Antonio De Luca… ancora siamo in attesa che il vostro sottosegretario, Alessio Villarosa, risolva il problema delle ex Province siciliane. Si era data come scadenza il 31 marzo ma come è sotto gli occhi di tutti, non solo non si è risolto nulla, ma si ha anche l’ardire di continuare a fare cecchinaggio politico, utile solo a picconare le macerie di quel che resta delle ex Province”.

Aggiunge De Luca: “avrebbero dovuto tacere visto che sono la principale causa del collasso di Città Metropolitane e Liberi Consorzi, invece, quasi con sadico egoismo, continuano a godere se non si raggiungono gli obiettivi. Provenienti dalla scuola del ‘tanto peggio, tanto meglio’, anche quando facciamo un passo in avanti per sostenere il bene comune, cercano di insabbiare l’ovvio con l’improbabile, per l’appunto con scorrette azioni di sommario cecchinaggio. Ne prendiamo atto ma andiamo avanti. Per dovere di cronaca, oggi, al vertice di Palazzo d’Orleans tra ANCI Sicilia e Governo alle ore 12, ci sarò pure io, contrariamente a quanto qualche malalingua aveva insinuato”.