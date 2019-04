A riferirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, al termine della riunione con Anci Sicilia: “Ex Province siciliane?”

A riferirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, al termine della riunione con l’Associazione nazionale comuni italiani con sede presso il capoluogo siciliano: “oggi a Palermo si è tenuta la riunione del Consiglio regionale di Anci Sicilia. Compatti sì è giunti alla conclusione che -così non si può andare avanti-. Per tale motivo, la marcia di protesta organizzato a Messina dal sindaco De Luca, ha trovato l’appoggio dei componenti del Consiglio, consci di una situazione insostenibile”.

“Ringrazio il Consiglio per avere appoggiato la mia iniziativa di protesta”.

Sono almeno 3 i punti chiave dai quali non dobbiamo retrocedere: “servono almeno 300 milioni per chiudere i bilanci, scongiurare il dissesto finanziario e programmare gli investimenti per strade, scuole e servizi sociali. Chiediamo inoltre che la normativa venga approvata con procedura d’urgenza, perché non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. Infine, invito a disertare la candidatura per il rinnovo dei consigli del prossimo 30 giugno. Da parte mia, non ho intenzione di prestare il fianco ad una competizione elettorale per un Ente per il quale si vuole celebrare il funerale”.