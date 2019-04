A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, circa le critiche della senatrice pentastellata all’iniziativa portata avanti in Parlamento in merito alla proposta di legge sulla riqualificazione della Real Cittadella di Messina: “leggo con stupore le dichiarazioni della senatrice del M5S, Grazia D’Angelo, che si è soffermata sulla battuta dell’inaugurazione della sede del M5S, per la quale faccio i miei più sentiti auguri, nella considerazione che la partecipazione dei cittadini alla politica è utile, a prescindere dalle bandiere. La mia era però una riflessione più articolata, che non va decontestualizzata. Di fatto, invece di attenersi al merito delle proposte dell’opposizione, il M5S tende a denigrare ogni iniziativa, sminuendola, pur essendo corrispondente agli strumenti legislativi di cui disponiamo, senza capire che stanno loro al Governo. Le risposte che mi giungono non sono accettabili”.

Conclude la Parlamentare: “i problemi della città sono di tutti e con questo spirito costruttivo, ci si dovrebbe confrontare. La mia, è stata una provocazione alle repliche di basso livello che giungono dai membri della maggioranza del M5S ogni qual volta sollevo una questione relativa alla città di Messina”.