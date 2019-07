A riferirlo è la parlamentare pentastellata di Messina, Angela Raffa: “chi viaggia sa bene le differenze che esistono tra nord e sud, sopratutto nel settore dei trasporti”.

Di treni poi non parliamone nemmeno: “carrozze vecchie e locomotive obsolete. Però è quasi offensivo che sul sito delle Frecce di Trenitalia venga specificato che il servizio di wi-fi a bordo treno non è presente da Salerno in giù. Come se i viaggiatori al sud non hanno il diritto di lavorare od informarsi mentre sono a bordo treno. Per questo ho presentato una interrogazione al ministro Danilo Toninelli, perché non ho più intenzione di tollerare queste disparità “.

p.s.: “va detto che questo governo ha stanziato tanti soldi per recuperare il gap infrastrutturale, a cominciare dal raddoppio dei binari e dall’elettrificazione delle linee. Manco fossimo nel 800, ancora ci sono tratte importanti a binario unico e locomotive a diesel. Ovviamente però non si possono recuperare 40 anni di ritardi in 18 mesi”.

p.p.s.: “so bene che il servizio wi-fi sui treni funziona male anche al nord. Ma questo non può giustificare il fatto che al sud non si dia proprio il servizio”.