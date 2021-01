A riferirlo, é stata ieri su Facebook, la deputata nazionale messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano: “Il governo cadrà sulla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non perché qualcuno abbia un un pregiudizio o voglia usare questo voto in modo strumentale (come dicono i grillini) ma perché Bonafede sulla giustizia ha fatto più danni della peste”.

“Non c’è stata nessuna riforma per ridurre i tempi dei processi, anzi ha eliminato la prescrizione per avere processi eterni; ha di fatto abolito la presunzione di innocenza e istituito quella di colpevolezza insieme alla dittatura dei PM, si è accanito contro gli avvocati e ha totalmente ignorato i giudici onorari, ha scarcerato boss e malavitosi, fatto nomine equivoche… un disastro”.

“L’unica cosa utile che farà il guardasigilli sarà quella di certificare che il Governo non ha i numeri e che è giunto al capolinea”.