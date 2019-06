A riferirlo in una nota è l’on. Stefano Pellegrino, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana: “ribadisco la mia estraneità a qualsiasi fatto di corruzione elettorale. Chiunque mi conosca sa che mai mi sarei potuto vendere per due buste di spesa che, apprendo, essere state consegnate due mesi dopo la mia elezione. La mia storia deontologica, professionale e familiare non può sopportare la gogna mediatica che giornalismo di bassa lega e disinformato (che, peraltro, disinforma) cui, strumentalmente, sono sottoposto per ragioni che, in verità, mi sfuggono. Infatti, l’avviso di conclusione delle indagini e la stessa imputazione, lungi dal collocarmi in un contesto di criminalità organizzata, mi invita a fornire le prove a mia discolpa in ordine alla sola violazione della legge elettorale. E ciò, a dispetto di stampa calunniosa ed insinuante che persevera nell’attribuirmi fatti ed ipotesi di reato esclusi dallo stesso Ufficio del Pubblico Ministero. Provvederò a fornire ogni elemento comprovante la estraneità a qualsiasi accordo elettorale meno che lecito. Sarà cura della mia Difesa richiedere l’archiviazione degli atti, nonché intraprendere per le notizie false e diffamatorie diffuse sulla mia persona ogni azione, nelle competenti sedi, a tutela della mia dignità e del mio decoro”.