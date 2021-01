“È stato allestito il Drive-in per gli abitanti delle Baraccopoli di Messina. Ottima iniziativa che la Protezione Civile, l’Agenzia per il risanamento e l’Asp di Messina hanno favorito per tracciare la mappa del contagio con uno screening di massa (tamponi rapidi) e contenere così i cluster che potrebbero svilupparsi in queste aree degradate ad alto rischio”. A riferirlo oggi sulla sua Pagina Facebook, è stata la deputata nazionale, messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano.

La Siracusano, ha proseguito concludendo così: “un plauso in particolare all’agenzia per il risanamento. Andiamo avanti con la battaglia per dare una casa e soprattutto restituire dignità a 8000 messinesi che nel 2021 vivono in baracca”!