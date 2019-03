A Roma, è andato in scena il caos della metro una delle pagine più buie del trasporto capitolino, un disastro che ha raggiunto il culmine con la chiusura contemporanea delle stazioni di Repubblica, Barberini e Flaminio, cuore del centro storico. Ieri però, anche il Servizio sulla linea C è giunto al collasso con un imprevisto stop nella tratta compresa tra San Giovanni e Parco di Centocelle, nel contesto della manifestazione denominata… “domenica ecologica”… con l’impossibilità di usare auto e mezzi propri.

Ci si sarebbe aspettati per questo, che si dimettesse almeno l’assessore ai trasporti Linda Meleo, ma non è successo, oppure che le opposizioni organissero una grande manifestazione per chiedere un Servizio pubblico efficiente. Invece, ci si è limitati da parte degli avversari in Campidoglio, ad una sterile indignazione accompagnata da quella che è comunque l’inutile domanda di dimissioni indirizzata alla sindaca Virginia Raggi.

Chi è stato eletto in una Assemblea politica, come i consiglieri comunali, dovrebbero fare altro: “azione attiva sul territorio, organizzare eventi e sit-in per mobilitare elettori e militanti”.

Gli Hastag su Twitter, li puo’ fare qualsiasi privato, come quello che è il maggior nemico della Raggi e recita: #DIMISSIONI”.

Dal PD a FdI, sarebbe auspicabile una chiamata (metaforica) alle armi per contrastare quanto successo con una attività forte e concreta diretta ai cittadini ed all’Amministrazione.