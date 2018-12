A Roma in piazza del Popolo, la manifestazione della Lega: “L’Italia rialza la testa”

8 dicembre 2018 – E’ iniziata a Roma, in piazza del Popolo, la manifestazione indetta dalla Lega dal titolo “L’Italia rialza la testa”.

Fra le parole cardine di questo appuntamento: “#primagliitaliani e #dalleparoleaifatti”.

Gian Marco Centinaio, nel corso del suo intervento ha illustrando cosa significa per lui #primagliitaliani e dice: “guardate dove siamo, un Paese bellissimo con la maggior parte di siti Unesco, dobbiamo proteggere i prodotti del nostro agroalimentare dalla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia, ma non solo”.

Lorenzo Fontana invece: “grazie a voi l’Italia riuscirà tornare ciò che è stata. L’Italia, è l’unico Paese in Europa che non ha ancora riconosciuto la Lingua dei segni. A breve lo faremo. Alcuni dicono, che noi non siamo cristiani che non amiamo il nostro prossimo. Ma si dovrebbero ricordare che il nostro prossimo sono quattro milioni di disabili, ai quali noi ci rivolgiamo. Per troppo tempo, le famiglie italiane sono state bistrattate”.

220 pullman, treni speciali e gente da tutte le Regioni, sono presenti oggi nella Capitale per questo appuntamento che il Partito del leader Matteo Salvini ha deciso di tenere nel giorno dell’Immacolata.