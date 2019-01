A Roma, si e’ tenuta oggi, la IV^ Assemblea de “Il Popolo della Famiglia”

Nicola Di Mattei, uno dei componenti di un importante sodalizio politico, racconta cosi’ l’Assise odierna tenutasi nella Capitale italiana: “da nord a sud per la IV^ Assemblea Nazionale del #Popolodellafamiglia. A Roma per un momento di confronto aperto al contributo di tutte le persone che vogliono partecipare all’elaborazione di un percorso sociale e politico condiviso. Un momento in cui la passione per il bene comune diventa la chiave per il vero cambiamento”.

“Abbiamo il dovere di formare uomini e donne consapevoli che non possono essere autenticamente tali senza vivere da cittadini responsabili. Non solo quelli che intendono impegnarsi in modo forte, ma proprio tutti. Grazie a tutti i dirigenti. Grazie a tutti i militanti. Grazie a tutti i circa 450 presenti”.

“Grazie per la vostra presenza, per il vostro «Si» alla buona battaglia. Grazie a chi mi dona la forza ogni giorno di non abbandonare l’arena: a mia moglie Laura, ai miei figli Giosuè e Pietro, per il vostro supporto e amore incondizionato. Un grazie di cuore a Mario Adinolfi che con la sua fratellanza sincera e le nostre scazzottate non mi ci fermeremo mai…”.

“Consentitemi di dire con grande forza e gran voce grazie a tutti gli amici romani (oggi staff) che mi sono sempre vicino, mi amano e mi sopportano: Guido Pianeselli, Livia Guido, Claudio Parisini, Silvia Loda’, Sabrina Bosu, Danilo Leonardi, Giovanni Fiori, SilvioRossi, Giulio Saraceni, Anna Ciappa, Anna Cavallo, Mauro Rotunno, Mauro Chialastri, Francesco Garroni Parisi, Gilda Lombardi, Chiara Sanmori, Angelo De Santis, Sergio Della Lena, Paola Procaccini e tutti altri che hanno collaborato per la riuscita di questa grande assemblea…”!

“È STATO BELLISSIMO ABBRACCIARVI QUASI TUTTI…. RICORDANDOVI CHE IL VOSTRO COORDINATORE NAZIONALE NICOLA DI MATTEO È SEMPRE A DISPOSIZIONE…! E adesso sempre più forti per le raccolte firme. Il Rdm e la presentazione del nostro simbolo alle Europee. Noi ci siamo! Voi? #forzapopolodellafamiglia”.