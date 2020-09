A scriverlo ieri in Facebook, e’ stata la deputata leccese del Gruppo Misto di Montecitorio, Veronica Giannone: “assassino senza vergogna, senza pieta’… assassino crudele”.

“Com’è possibile ci si ritrovi sempre più spesso a parlare o commentare queste gravi e dolorose notizie? Com’è possibile che una società così grande non sia in grado di difendere e proteggere i bambini? Il piccolo di 11 anni si fidava di suo padre”.

“I bambini si fidano dei loro genitori. E non c’è scusa che tenga per l’omicidio! Soprattutto di un bambino, del proprio figlio! Era depresso quest’uomo… soffriva per la separazione, poverino! Non è colpa sua se ha ucciso il figlio! Poteva uccidere se stesso e non togliere la vita a questo bambino”!

“Chi sono gli uomini che decidono di togliere la vita ad un bambino? Chi sono gli uomini che decidono di punire una donna togliendo lei il più grande legame della sua vita, suo figlio?”.

TUMORI UMANI

“Queste persone vanno riconosciute e allontanate, e se depresse o mentalmente malate, vanno aiutate, ma lontano dai figli. È questo il senso del servizio sociale nazionale. Va preteso un cambio di rotta nella formazione della nostra società. Va preteso da tutti”!

“Cara mamma, caro pulcino, La rabbia è tanta, ma il dolore per questa grande perdita lo è ancor di più. Mi spiace veramente tanto”.