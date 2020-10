“A seguito della notizia del finanziamento di 14 parcheggi di interscambio ottenuto dall’Amministrazione Comunale per circa 16 milioni di euro desidero esprimere soddisfazione e compiacimento per l’obbiettivo raggiunto che vedrà la nascita di 8 aree nel territorio della Terza Municipalità”

“A seguito della notizia del finanziamento di 14 parcheggi di interscambio ottenuto dall’Amministrazione Comunale per circa 16 milioni di euro desidero esprimere soddisfazione e compiacimento per l’obbiettivo raggiunto che vedrà la nascita di 8 parcheggi nel territorio della Terza Municipalità che nel dettaglio sono: Palmara, S.Cosimo, Via Catania ,Via Europa Ovest, Via Europa centro, via Europa ovest, Bordonaro, Gazzi Socrate”. A parlare in una nota il Presidente della 3 Municipalità Lino Cucè.

Cucè prosegue: “desidero ringraziare pertanto l’Ass. Mondello l’Ing. Pizzino (che ha visto nascere i progetti) e tutti i tecnici comunali che con un grande sforzo hanno redatto gli elaborati tecnici esecutivi che hanno premesso l’ammissione al finanziamento regionale. La realizzazione dei parcheggi permetterà in alcuni casi la riqualificazione di aree in questo momento abbandonate e inutilizzate. I parcheggi d’interscambio quando saranno fruibili daranno un nuovo volto alla città in quanto il PGTU prevederà la realizzazione di una ZTL pura che grazie alle aree di parcheggio vedrà la restrizione del traffico veicolare nella zona del centro storico con il posizionamento di varchi con limiti di orari”.

Conclude Cucè: “finalmente la città pertanto potrà fare partire un serio piano di nuova viabilità che vedrà il cittadino utilizzare il TPL per la mobilità cittadina e che vedrà una riduzione delle emissioni di anidrite carbonica nell’atmosfera Si spera che con l’inizio dei lavori per la realizzazione dei parcheggi si possa dare spazio alle maestranze locali dando cosi sostegno e ristoro alle famiglie messinesi”.