A sostenerlo, è la senatrice del MoVimento 5 Stelle, Barbara Floridia: “ari furbetti dell’ultima ora, grazie anche alle segnalazioni giunte… non vedrete un solo centesimo del Reddito di Cittadinanza! Ci dispiace comunicare a chi ha pensato anche solo per un secondo che «fatta la legge», trovato l’inganno”, che la commissione lavoro del Senato ha approvato un emendamento anti-furbi”.

La Floridia, conclude in tal modo: “chi ha cambiato residenza o ha divorziato dopo il primo settembre 2018, ad esempio, sarà sottoposto ad ulteriori controlli ancora più stringenti. Il Reddito di Cittadinanza non è per gli scansafatiche che pensano di arricchirsi facendo i parassiti sulle spalle dello Stato, ma solo per chi ne ha davvero bisogno e ha voglia di lavorare e ripartire”!