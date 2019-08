A sottolinearlo, è il primo cittadino di Messina Cateno De Luca: “Piazza pulita a Torre Faro”:

Così ha continuato De Luca: “ma che vergogna! Da oltre dieci anni andava demolito ma nessuno se ne è occupato! Ora ci stiamo pensando noi”.

Ecco la storia in sintesi:

Il 9 febbraio 1980, veniva dichiarato il fallimento della SEAFLIGHT spa società di cantieristica;

Il 22 ottobre 2009, la Suprema Corte di Cassazione confermava il provvedimento o di demolizione senza diritto al risarcimento da parte del concessionario privato o in alternativa di acquisizione al patrimonio demaniale del manufatto;

MA NULLA DI TUTTO CIÒ SI È VERIFICATO E QUESTO ECOMOSTRO È RIMASTO LÌ INDISTURBATO!

“Leggetevi l’ordinanza di demolizione (in allegato) da eseguirsi entro 30 giorni. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni ci penseremo noi a demolire e compenseremo i costi con il canone concessorio per l’utilizzo dell’area demaniale per pubblica finalità”.