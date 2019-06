“AAA cercasi poltrona per tale Cerreti detto Roberto”, e’ questo il commento scritto su Facebook dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca

E’ questo, il commento scritto su Facebook dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca: “AAA cercasi poltrona per tale Cerreti detto Roberto”.

“Fino al 19 aprile 2019, il buon Cerreti, grazie al sindaco De Luca, era nel CdA AMAM e percepiva uno stipendio e dunque, il sindaco De Luca era per lui Dio in terra. Da quando il sindaco De Luca ha messo fuori dal CdA AMAM il Cerreti per dare spazio ad una donna per ottemperare ad una diffida della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Cerreti non ha avuto la consulenza a pagamento più volte richiesta al presidente dell’AMAM il buon De Luca e’ diventato il peggior sindaco del mondo”.

“Ma che bravo, il buon Cerreti che mi attacca ogni giorno con il suo Movimento politico liberi e forti se hai una poltrona”.