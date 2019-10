“Abbiamo avuto un incontro con le organizzazioni sindacali e ognuno è rimasto sulle sue posizioni, l’unica novità che su molti punti la Cgil diciamo per il 90 per cento si è detta d’accordo con noi, mentre l’intervento del segretario della Uil invece è stato squallido”

“Abbiamo avuto un incontro con le organizzazioni sindacali e ognuno è rimasto sulle sue posizioni, l’unica novità che su molti punti la Cgil diciamo per il 90 per cento si è detta d’accordo con noi. L’intervento del segretario della Uil invece è stato squallido perché ha strumentalizzato uno evento tragico e siamo stati costretti a leggere di nuovo il mio messaggio di cordoglio pubblicato su un quotidiano” A parlare è il sindaco di Messina Cateno De Luca che oggi insieme alla Giunta municipale, ha incontrato a Palazzo Zanca la stampa per illustrare la relazione sul primo anno di attività amministrativa.

“La Uil inoltre – prosegue il primo cittadino – non ha fornito nessun elemento di confronto e nessuna proposta sulla relazione di fine anno, perché probabilmente non l’hanno nemmeno letta. I sindacati saranno ora riconvocati per la relazione sul bilancio 2020-2022. Li abbiamo convocati più volte quest’anno, più di qualsiasi altra amministrazione precedente e questo dimostra che noi vogliamo il confronto. Nel’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali abbiamo visto chiaramente chi non intende lavorare, chi non intende confrontarsi sul merito e chi non vuole fare proposte reali, ma solo mistificare. Nonostante tutto questo cercherò sempre il confronto però devono fornire un modello alternativo e sostenibile rispetto al nostro non parlare in generale. La Cisl ha tenuto una linea costruttiva e responsabile”.

“La loro – conclude De Luca – è stata una strategia di attesa per dare una tregua a chi sta proponendo qualcosa di radicalmente diverso. Ha aperto un canale di fiducia che non è incondizionato, ma visto che non ci hanno criticato vuol dire che la fiducia sta trovando riscontro nei fatti”.