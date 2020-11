“Abbiamo inviato un comunicato spiegando le motivazioni perché non abbiamo firmato la mozione proposta dal Pd sottoscritta da 19 consiglieri, evidenziando alcuni elementi che ci lasciavano perplessi”. A scrivere questo oggi on line, anche a nome del collega Francesco Cipolla, è stata la consigliera comunale di Messina, Serena Giannetto.

La Giannetto ha aggiunto: “non ci convince perché ad esempio che senso ha posticipare SOLO di mezz’ora la chiusura dei negozi rispetto l’ordinanza? non si è parlato di scuola, si parla di zone rosse della città a macchia di leopardo (continuiamo con la confusione) e ancora abbiamo sottolineato come siamo x l’asporto fino alle 22 (non come previsto dall’ordinanza del sindaco)”.

“@letteraemme nell’intro dell’articolo fa capire che difendiamo il sindaco (vedi la foto qua sotto). Ho contattato e sollecitato con più messaggi la redazione per -la valutazione errata- ma niente da fare. Andiamo avanti e in consiglio (e non Facebook) porteremo avanti le nostre proposte”.

“#messinaprimaditutto”.