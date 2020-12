“Abbiamo più morti di tutti, li abbiamo perché da noi c’è il peggiore governo del mondo che ha sbagliato tutto”. Lo ha detto oggi, in un post pubblicato su Facebook, il giornalista romano e fondatore de Il Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi.

Adinolfi ha continuato sostenendo: “loro lo sanno bene e allora adesso provano il giochino di dirci che la terza ondata che ci porterà oltre i centomila morti sarà stata causata dall’essere andati a trovare la nostra anziana madre a Natale e non dalla loro impreparazione, dal loro non aver mai preso misure appropriate, dal loro occultare i documenti sulla nostra assenza di piani, dal loro non aver avuto alcun programma se non rincorrere l’emergenza mentre si manifestava. Questo atteggiamento vigliacco dei nostri governanti è intollerabile. Ne parliamo alla PdF Radio”.