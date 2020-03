“Accolgo con favore l’annuncio dell’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, sulla creazione di una struttura contro le fake news. Solo qualche settimana fa ho inviato a Salini una lettera, nella quale invitavo il servizio pubblico a rispettare alcune regole nelle trasmissioni che trattano il tema del coronavirus. In particolare, in questa missiva chiedevo di far trattare questo delicatissimo argomento nel corso dei programmi Rai a medici, virologi e infettivologi e non ad opinionisti improvvisati che non hanno nessuna competenza in materia”.

“La Rai ha una grossa responsabilità ed ha il compito di informare correttamente. La creazione di questa struttura anti fake news è quindi un segnale positivo in tal senso. Ad Antonio di Bella, che dirigerà la struttura, auguro buon lavoro”, dichiara Maria Laura Paxia, deputata catanese del MoVimento 5 Stelle e membro della Commissione di vigilanza Rai.