Ad affermarlo, è il sindaco di Messina, Cateno De Luca: “Chi è colpa del suo mal pianga se stesso?”

IN RELAZIONE ALLA MARCIA DEI SINDACI DELLE EX PROVINCE SICILIANE, DA LUI INDETTA PER DOMANI MATTINA A PALERMO IN PIAZZA INDIPENDENZA

Ad affermarlo, è il sindaco di Messina, Cateno De Luca: “chi è causa del suo mal pianga se’ stesso?”.

Per poi proseguire così: “domani vedremo quanti sindaci ed amministratori saranno a Palermo per rivendicare le risorse per evitare il dissesto finanziario delle ex provincie siciliane. Domani vedremo anche la partecipazione alla manifestazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori delle ex Province siciliane”.

“Ringrazio il presidente del Parlamento Siciliano, on. Gianfranco Miccichè, per aver confermato la sua disponibilità a ricevere una delegazione di sindaci di tutte le Province alla fine della manifestazione. Siamo in attesa di avere conferma da parte del presidente della Regione Siciliana della medesima disponibilità. Condividete per favore. #sindaciinpiazzapersalvareleexprovince”.