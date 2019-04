Ad affermarlo, e’ il sindaco di Messina Cateno De Luca: “oggi ho portato la mia personale solidarietà al centro NeMo per i violenti attacchi dei Cinque Stelle. Non conoscevo questa magnifica realtà fatta di tanta professionalità ed amore”.

“Io ho capito la matrice di questo attacco a NeMo ed è’ riferibile a meschini e miserabili interessi messinesi nel settore sanitario. Io da sindaco di Messina sono la massima Autorità sanitaria locale e farò da scudo per proteggere le realtà come NeMo che sono una vera e propria fabbrica di amore e solidarietà. Ma Cosa è NeMo? NeMo SUD apre le sue porte ai pazienti il 21 marzo del 2013″.

“Un team multidisciplinare costruito intorno alle persone colpite da malattia neuromuscolare – come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari – opera in sinergia con policlinico ed università coniugando assistenza e ricerca. Dal marzo 2013 al dicembre 2018 sono più di 3.500 i pazienti presi in carico al Centro. Invertendo la tendenza quanto purtroppo di solito accade in sanità, NeMo SUD consente ai siciliani di rimanere in Sicilia ed addirittura porta pazienti extra regione a curarsi a Messina”.

“Non solo, i medici di NeMo sono protagonisti dei più importanti ed autorevoli network di ricerca scientifica. NeMo SUD è unico centro prescrittore di un farmaco che è l’UNICO esistente ad oggi per i bimbi colpiti da SMA (atrofia muscolare spinale. Una patologia progressiva, invalidante, neurodegenarativa per cui il farmaco consente di cambiare concretamente la storia naturale della malattia. NeMo è un progetto che nasce nel 2007 a Milano. L’apertura nel 2013 di NeMo SUD a Messina consente di dimostrare che il progetto è replicabile. Una cattedrale nel deserto in Sicilia il cui scopo è migliorare la qualità di vita delle persone colpite da queste malattie. Un luogo nato per iniziativa di associazioni dei pazienti per i pazienti”.

“Ente gestore del Centro NeMo SUD è Fondazione aurora onlus i cui soci sono AISLA, UILDM, TELETHON,FAMIGLIE SMA,Policlinico e Unime”.