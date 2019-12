“Ad esempio come fa un sindaco che abbia detto, scritto e manifestato apertamente che all’interno del Comune non ci sarebbe stato spazio per la figura del -direttore Generale- permettendo così la riduzione delle spese inutili e della burocrazia, e poi il 30 dicembre c.a. così, di punto in bianco, fa tutto il contrario”? A chiederselo, oggi, è BilGiu in riferimento alla scelta operata dal primo cittadino di Messina, l’avvocato Cateno De Luca… di conferire ulteriormente la Direzione Generale di Palazzo Zanca, a partire dal 1° gennaio 2020… alla dottoressa Rossana Carrubba (prevedendo il pagamento di un corrispettivo che sarà determinato dalla Giunta)… la quale già ricopre tale funzione dal primo luglio 2019, oltre a quella di segretaria dell’Ente.

BilGiu, prosegue così: “cioè nomina il direttore Generale con relativa indennità…! Ed è lo stesso sindaco che parla di trasparenza, senso civico, onestà politica, di corruzione e che chiede ai cittadini di essere civili, e ligi alle regole ed a i doveri…”.