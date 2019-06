Ad evidenziarlo, è Cateno De Luca: “Un anno da Sindaco di Messina” [Video]

Ad evidenziarlo, è Cateno De Luca: “un anno da Sindaco di Messina”.

“Chi ha una discreta esperienza amministrativa ed ha un minimo di onestà intellettuale è consapevole che i risultati più importanti di una strutturale azione amministrativa si concretizzano in un arco temporale di due tre anni”.

“Ma in una città come Messina sgovernata e stuprata da decenni è’ ovvio che tutto diventa più complicato. Eppure leggo e sento giudizi sull’attuazione del mio programma di governo come se fossero trascorsi cinque anni dalla mia elezione”.

“È ovvio che quel sistema tentacolare che stiamo scardinando e che ha soffocato il destino e le ambizioni della città reagisce con la mistificazione e la delegittimazione. Dalla prossima settimana inizierà la pubblicazione della relazione del primo anno di attività dell’amministrazione De Luca anche con pubblici dibattiti tematici”.

“Abbiamo dato il massimo di noi stessi in questo anno e ringraziamo i messinesi per averci dato questa esaltante possibilità di mettere a dura prova la nostra esperienza politica amministrativa”.

“Noi andiamo avanti, senza se e senza ma! Grazie Messina”!