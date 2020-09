Ad evidenziarlo oggi su Facebook, e’ stato il primo cittadino di Messina Cateno De Luca: “in due anni i posti di asili nido sono triplicati passando da 46 a 149 e abbiamo attivato un potenziale di 267 posti in tre anni. Asili Nido a giugno 2018 al momento del mio insediamento si poteva contare su un totale di 46 posti”.

Situazione Luglio 2018 Asili esistenti:

1) Asilo Suor Maria Giannetto con capacità ricettiva di 21 posti;

2) Angolo del Cucciolo con capacità ricettiva 25 posti;

3) S. Licandro con capacità ricettiva di 48 posti (chiuso per ristrutturazione dal 2018).

Posti totali 46!

Situazione Giugno 2020 (Asili attivati):

1) Asilo Suor Maria Giannetto con capacità ricettiva di 21 posti;

2) Angolo del Cucciolo con capacità ricettiva di 25 posti;

3) Asilo San Licandro con capacità ricettiva di 48 posti;

4) Asilo Nido Aziendale Lupetto Vittorio con capacità ricettiva di 25 posti;

5) Asilo nido Palazzo Zanca con capacità ricettiva 9 posti in apertura.

Posti totali 128

Sotto l’Amministrazione De Luca sono stati ammessi a finanziamento i seguenti Asili Nido per un Totale di 149 posti che saranno disponibili a chiusura Cantieri entro dicembre 2021:

a) Denominazione: Asilo Nido Villaggio Matteotti Ubicazione: Via Epifanio Abate Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 12 divezzi. Finanziamento PO FESR Mis. 9.3.2 art. 5 Convenziona Agenda URBANA € 150.000,00;

b) Denominazione: Asilo Nido Santa Margherita Briga Ubicazione: Via Comunale Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 12 divezzi. Finanziamento PO FESR Mis. 9.3.2 art. 5 Convenziona Agenda URBANA € 350.000,00;

c) Denominazione: Asilo Nido Serri Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25. Finanziamento Dotazione finanziaria aggiuntiva Masterplan (ex Delibera CIPE 15/2019) €800.000,00;

d) Denominazione: Ex Scuola Capitan Traina Ubicazione: Via Comunale Vill. Santo-Bordonaro Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25. Finanziamento Dotazione finanziaria aggiuntiva Masterplan (ex Delibera CIPE 15/2019) € 1.200.000,00;

e) Denominazione: Ex Scuola Via Brasile Ubicazione: Via Brasile Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25. Finanziamento Dotazione finanziaria aggiuntiva Masterplan (ex Delibera CIPE 15/2019)€ 1.000.000,00;

f) Denominazione: Palazzo Saya Villaggio CEP Agenda Urbana MIS. 9.3.2 Importo € 607.769,00 Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25;

g) Denominazione Asilo Nido Granatari Agenda Urbana MIS. 9.3.2

Importo € 897.709,00 Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25;

PER UN TOTALE DI 149 POSTI:

TOTALE… 149 + 128 = 267 POSTI ASILI NIDO

Nell’ambito della programmazione dei Fondi FSC 2007-2013 (Delibera Cipe n. 79/12) in coerenza con la mis. 9.3.1 del PO FESR 14-20 Servizi di cura prima Infanzia furono presentati due progetti: Micro Nido Complesso Edilizio Ex Matteotti – I. C. Boer Verona Trento € 150.000,00 e Micro Nido dell’I.C. S. Margherita Vill. Briga Marina € 350.000,00 dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi. Per soli 2 punti. Punti che non sono stati attribuiti unicamente perché le operazioni non riguardavano beni confiscati alla mafia (note riportate a margine del D.D.G. n. 191) e non per la scarsità e l’inconsistenza dei progetti (trattasi infatti di progetti esecutivi). Questa Amministrazione attraverso l’art.5 della Convenzione attuativa della SUS di Agenda Urbana, attiva lo scorrimento della graduatoria della mis. 9.3.1 del PO FESR. A questa Amministrazione è stata assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 3 milioni di € (ex Delibera CIPE 15/2019). Tenuto conto che in data 18 marzo 2019 la Cabina di regia – istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 – ha condiviso l’opportunità di integrare i Patti per lo sviluppo delle città metropolitane del Mezzogiorno con una linea di intervento all’interno dell’area tematica «Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione», per l’attuazione di un «Piano straordinario Asili Nido» finalizzato alla costruzione di nuovi asili per l’infanzia limitatamente ai comuni capoluogo delle città metropolitane del Mezzogiorno con meccanismo della premialità (Modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue. (Delibera n. 79/201).

Relativamente a AGENDA URBANA: Strategia approvata da Accorinti sono riportate esclusivamente le batterie degli indicatori e le misure regionali indicate dalla Regione con gli importi stanziati per ogni autorità urbana sempre dalla Regione. La prima delibera di Accorinti che non contiene nessun intervento su asili nido. Successivamente con Delibera di Giunta n. 25 del 21.01.19 sono stati inseriti progetti per la realizzazione di 2 Asili nido a Palazzo Saya e Villaggio CEP Granatari per l’importo di 1,9 milioni di €. Infine nell’ambito dell’Avviso 9.3.2 ‘Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia’ Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” pubblicato sulla GURS n.72 del 9.02.2018. Nessun progetto è stato presentato dal Comune di Messina. Perché il diritto di vigilanza dei 5 Stelle non è stato esercitato in questa occasione?”.