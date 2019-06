“Adesso è ufficiale”, la felicità espressa da Libero Gioveni, consigliere comunale del PD a Messina.

Prosegue così Gioveni: “ce l’abbiamo fatta. La risposta alla mia interrogazione si è concretizzata”.

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARI 2017 E 2018.

Da lunedì 24 giugno e fino al 30 luglio si potranno presentare le istanze, esclusivamente tramite i Caf convenzionati, per ottenere le agevolazioni per entrambe le annualità!

Fra i requisiti principali vi è quello di possedere un ISEE non superiore a 8000 euro!

Sarà redatta una graduatoria con le seguenti modalità:

– i primi 750 avranno l’esenzione totale;

– chi si collocherà dal 751° al 1500° posto sarà esentato dal pagamento di 2 rate del tributo;

– chi invece giungerà dal 1501° posto in avanti fino ad esaurimento della somma stanziata per la copertura sarà esentato dal pagamento di una rata.

“Il 15% della somma è destinata per l’esenzione totale rivolta agli ultrasettantenni unici componenti invalidi al 100% e con un ISEE non superiore a 10.000 euro”.