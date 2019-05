Aeroporto del Mela, Matilde Siracusano (FI) replica alle obiezioni di Limosani: “L’analisi del professore basata su dati attuali di un’economia morente”

Rispetto l’analisi del prof. Limosani che però si basa su quello che Messina è oggi. Io faccio politica, e l’obiettivo di un dirigente politico è quello di produrre strumenti per far crescere un territorio, e nel nostro caso dobbiamo fare uno sforzo maggiore perché la nostra provincia sta morendo. La sua analisi si basa su numeri che sono indicativi di un’economia isolata. Se rispetto alle nostre potenzialità, registriamo una bassa propensione all’esportazione, e flussi turistici minimi, qualche ragione ci sarà? Se ci fosse un aeroporto sarebbe più economico esportare merci e molto più semplice invogliare un maggior numero di turisti a visitare il nostro territorio e magari catene alberghiere ad investire e costruire alberghi sulla nostra costa, attuando iniziative di marketing territoriale, come ad esempio l’organizzazione di voli charter”. A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, Matilde Siracusano, la quale ha depositato una pdl per la realizzazione dell’Aeroporto del Mela.

“Non si faccia con l’aeroporto – continua la Parlamentare – lo stesso errore che si è commesso con il ponte, la cui realizzazione era subordinata al potenziamento delle autostrade, con il risultato di non avere infine nè il Ponte, nè le autostrade. L’aeroporto non esclude il potenziamento della rete autostradale, anzi ne incentiva la realizzazione. Tutti gli studiosi di economia ci insegnano che lo sviluppo locale si realizza quando un territorio è accessibile, sia a uomini che a merci. Ciò è possibile solo con la creazione di porti, aeroporti e strade. Perché questa regola che vale dovunque non dovrebbe valere a Messina?”.

“Oggi, nel 2019 – conclude Siracusano – gli aeroporti non si fanno concorrenza, anzi aumentano il transito dei passeggeri. La vocazione turistica del nostro territorio, che oltretutto comprende l’arcipelago delle Eolie, può essere implementata solo attraverso la realizzazione di infrastrutture, ed in questa ottica, l’aeroporto risulterebbe necessario”.