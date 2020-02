Agatino Bosco in campo per le consultazioni amministrative del 24 maggio, con il suo -Giardini Naxos bene comune-: “Siamo pronti ad amministrare la città”

Giardini – Naxos – Il candidato sindaco, Agatino Bosco, prosegue la sua azione politica in vista delle imminenti elezioni amministrative.

Dice proprio Bosco: “il gruppo -Giardini Naxos bene comune-, sta proseguendo la sua attività in vista delle consultazioni amministrative del 24 maggio. La nostra compagine è estremamente coesa ed escludo eventuali ripensamenti dell’ultima ora. Stiamo preparando un programma di iniziative che riguardano il nostro paese. Certamente veniamo fuori da anni di amministrazione assolutamente deficitaria. Poche sono state le risposte concrete. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. La nostra proposta amministrativa rimane quella di cinque anni fa quando per pochi voti non riuscì a vincere le elezioni. Abbiamo tante idee in cantiere per cercare di preparare il futuro immediato di Giardini Naxos. Si punta alla normale amministrazione non dimenticando di attuare i progetti che serviranno ad una migliore vivibilità del nostro splendido centro”.