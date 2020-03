Aggiornamento sulla nave MSC Opera, approdata a Messina: “FIno a quando non verificheremo che è tutto a posto non scenderà nessuno”. A parlare in tal modo nel pomeriggio odierno in una sua nota, è stato il sindaco Cateno De Luca.

Ha aggiunto De Luca: “circa un’ora fa la MSC Opera è entrata in Porto. Siamo in costante contatto con la Prefettura e con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e possiamo dirvi, che è già salito a bordo della nave la Sanità Marittima che sta eseguendo i controlli secondo le direttive del Protezione Civile Nazionale. Solo al termine del controllo la Sanità Marittima dichiarerà se ci sono le condizioni per fare sbarcare i passeggeri o se invece devono restare a bordo. In tal caso i passeggeri non potranno sbarcare e la nave resterà in porto per il tempo necessario ai rifornimenti e sosta tecnica”.

“L’Autorità Portuale, anche a seguito delle mie dichiarazioni e degli inviti ad adottare ogni utile iniziativa, si è dotata di termoscanner portatili che sta già utilizzando con personale specificatamente formato. Dunque al momento nessuno è ancora sbarcato dalla nave. Vi aggiorneremo non appena riceveremo il comunicato da parte della Sanità Marittima”.