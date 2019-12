LO HA COMUNICATO OGGI, ON LINE, IL PRIMO CITTADINO PELORITANO, AVVOCATO CATENO DE LUCA

“Al via il percorso di svolta, per il fenomeno del randagismo”. Lo ha comunicato oggi on line, il primo cittadino peloritano, avvocato Cateno De Luca.

Ha proseguito così De Luca: “abbiamo un nuovo supporto per le attività legate al benessere degli animali. È stato nominato il prof. Santo Cristarella esperto del sindaco a titolo gratuito. Il professore è Componente del Comitato di Gestione dell’OVD del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina e delegato del rettore per il Coordinamento delle attività DELL’OVD ed Azienda Zootecnica”.

PS: “non sapevo che il consigliere comunale Nello Pergolizzi, fosse padrone di un magnifico cagnolone”!