Aldo Panarello…, coordinatore a #Saponara (ME)

“Alla vigilia del voto referendario sul quale #Cantiere #Popolare, dopo un confronto interno, ha espresso una chiara indicazione in favore del No, convinti come siamo della centralità del Parlamento e del rafforzamento della rappresentanza territoriale, Continuiamo a registrare adesioni al nostro progetto politico che mira a restituire ruolo e funzioni agli enti locali, ad una infrastrutturazione del #Sud e al sostegno alle fasce più deboli della popolazione che devono fare i conti con le ripercussioni del #Coronavirus sul #lavoro e sull’#economia. La nomina di Aldo Panarello a coordinatore di #Cantiere #Popolare a Saponara – fatta insieme all’amico Roberto Corona, Responsabile #Entilocali, è una ulteriore conferma del nostro impegno. Ad Aldo il nostro più convinto sostegno”. Lo ha riferito, Saverio Romano di #Cantiere #Popolare.

Romano ha concluso: “Aldo Panarello, 56 anni, medico di base, è stato sindaco di Saponara dal 1993 al 2002 e, dal 2002 al 2007, consigliere comunale”.