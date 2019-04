Alessandro Russo (consigliere comunale di LiberaMe): “Ad oggi, come appreso da notizie riportate dalla stampa cittadina, l’Azienda Messina Social City non ha provveduto a nominare un Direttore Generale, a seguito dei due avvisi pubblici”

Il consigliere Comunale Alessandro Russo, in un interrogazione indirizzata all’assessore alle Politiche Sociali di Palazzo Zanca, avv. Alessandra Calafiore chiede delucidazioni sulla gestione dell’Azienda Messina Social City;

Premesso

Che ad oggi, come appreso da notizie riportate dalla stampa cittadina, l’Azienda Messina Social City non ha provveduto a nominare un Direttore Generale, a seguito dei due avvisi pubblici – del quale il primo non andato a buon fine e il secondo ancora in fase di esecuzione.

Considerato

Che la Messina Social City, tuttavia, è operativa e svolge regolarmente le proprie attività istituzionali a fare data dal giorno 1 marzo 2019.

Che a norma del TUEL (D. Lgs. 267/2000) le attività gestionali non possono essere poste in essere dagli organi di indirizzo politico e che tali previsioni vigono non solo per gli Enti Locali ma parimenti per le Società controllate e le Aziende municipalizzate a vario titolo societario. Che le attività gestionali – ivi compresi i pagamenti degli stipendi come i trasferimenti da parte del Comune – dovrebbero essere separate dalle attività contabili del Comune di Messina, certamente sul piano contabile e di gestione bancaria.

Atteso

Che per la regolare attività di gestione l’Azienda Messina Social City provvede a porre in essere attività che impiegano risorse finanziarie ed economiche – dal semplice approvvigionamento delle risorse necessarie all’erogazione dei servizi prestati alla mera gestione di cassa delle attività che devono essere erogate per conto dell’Ente Locale.

Ritenuto

Opportuno e imprescindibile che le società municipalizzate si attengano rigorosamente ai principi gestionali che prevedono la netta demarcazione tra indirizzo politico e gestione operativa.

Tutto quanto sopra premesso, considerato, atteso e ritenuto, Interroga la S.S. illustrissima per sapere:

Se l’Azienda Messina Social City disponga di un servizio di tesoreria autonomo rispetto alla gestione del Comune di Messina o di un conto corrente di appoggio altrettanto differenziato da quelli del Comune di Messina e, laddove tale circostanza non sia verificata, attraverso quali canali di appoggio bancario e/o di tesoreria l’Azienda si trova ad operare alla data odierna, anche al fine di assicurare la differenziazione gestionale con il Comune di Messina, del quale l’Azienda è società partecipata. Chi abbia, fino alla data odierna, posto in essere le attività gestionali della Azienda Messina Social City, dalla firma dei contratti di lavoro, alle autorizzazioni alle spese, alle autorizzazioni a introitare i pagamenti o i trasferimenti finanziari. Se ritenga che i criteri e le modalità di selezione del Direttore Generale della Messina Social City siano rispondenti alle previsioni normative vigenti in materia.