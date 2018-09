Alessandro Russo il consigliere comunale di “Libera Me”, fa il suo appello per il voto d’Aula di martedì 4 settembre a Palazzo Zanca

IN RELAZIONE ALLA COSTITUENDA AGENZIA PER IL RISANAMENTO

Messina – 1 settembre 2018 – Il consigliere comunale di “Libera Me”, Alessandro Russo ha realizzato un filmato che segue, per spiegare ai cittadini qual è la sua posizione sul voto d’Aula, previsto a Palazzo Zanca per il 4 settembre durante il quale si dovrebbe costituire l’Agenzia per il Risanamento proposta dal sindaco di Messina Cateno De Luca.

Russo, scrive in un post: “la Politica accetti la sfida e abbia il coraggio di decidere. Nessun tentennamento, nessun rinvio dei tempi, nessun tornaconto clientelare. Martedì alle 19 ci sarà il Consiglio comunale. Per sapere come la penso, non vi resta altro che guardare questo breve video”.