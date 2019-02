Alessio Villarosa (sottosegretario del Governo Conte): “L’impegno sulle Province, rimane prioritario”

L’onorevole Alessio Villarosa, in questo comunicato, evidenzia: “in relazione alla riunione di stamattina al Dipartimento Finanze del MEF con i delegati della Regione Siciliana, si è creata un’aspettativa troppo alta in merito al tema -ex Provincie siciliane-… vorrei anche specificare che la riunione di oggi non si è tenuta presso la sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

“Ha trattato, nell’ambito di due dei quattro tavoli tecnici aperti già da tempo, i temi della fiscalità locale e dell’insularità delle Province siciliane, tavoli che sto seguendo personalmente insieme a quello sui rapporti finanziari Stato-Regione e quello relativo alla riscossione. Intendo chiarire alcuni punti sul tema e vorrei precisare fin d’ora che le interlocuzioni con gli uffici del MEF stanno continuando e che, già agli inizi della settimana prossima, cercherò di elaborare un percorso condiviso che definisca una soluzione tecnico-normativa per le problematiche già note”.

“È spiacevole che si sia creata questa aspettativa, soprattutto nei lavoratori che stanno vivendo momenti molto delicati ed è in virtù di questo che, domani pomeriggio, ho deciso di incontrare direttamente insieme ai portavoce regionali i dipendenti dall’ex Provincia di Messina, presso il loro presidio permanente, al fine di spiegare e render noto tutto quello che stiamo portando avanti”.