Alessio Villarosa (sottosegretario – M5S): “Un provvedimento ad hoc, per le Province siciliane”

Il sottosegretario all’Economia e Finanze Alessio Villarosa del M5S, in questa nota evidenzia, come sia necessaria l’adozione di un provvedimento ad hoc per le Città metropolitane presenti sul territorio regionale.

Villarosa, scrive nel dettaglio: “come avevo già anticipato venerdì durante l’incontro con i dipendenti dell’ex provincia di Messina, in questi due giorni ho avuto incontri molto importanti con gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato e con il ministro Tria. Nel corso dell’incontro con gli uffici sono state approfondite tutte le possibili ipotesi di soluzione per le problematiche che affliggono le ex Province siciliane e si è riscontrata la fattiva disponibilità di tutti i presenti a predisporre una serie di misure di carattere normativo per consentire agli enti in difficoltà finanziaria di chiudere i bilanci utilizzando, in deroga alla normativa vigente, gli avanzi e in tal modo poter utilizzare gli stanziamenti in conto capitale di provenienza ed entità certe. Tale proposta normativa verrà veicolata in un apposito provvedimento d’urgenza”.

Al termine il pentastellato, afferma: “nell’incontro con il ministro è emersa un’ulteriore ipotesi di lavoro che attraverso un’intesa a breve con la Regione, in sede di Conferenza Unificata, consentirebbe alle ex Province di fare affidamento su risorse che verrebbero sbloccate per far fronte alle prime necessità di carattere finanziario; un’iniziativa che permetterebbe di dare dunque maggiori risposte alle necessità del territorio”.