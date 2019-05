Alla Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, al via da venerdì 31 maggio, la 2^ Edizione del Torneo Internazionale Trinacria Master Cup

Si svolgerà presso il polo sportivo universitario di Viale Annunziata la 2^ edizione del Torneo Internazionale Trinacria Master Cup, in programma da domani, 31 maggio, fino al 2 giugno e realizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Hockey.

Quattro le formazioni al via per un torneo di altissimo livello.

L’incontro d’apertura è previsto venerdi tra l’HAM Veterans, praticamente la nazionale maltese di categoria Master con atleti anglo-maltesi, ed i Robot Depiro HC. A seguire il match tra i padroni di casa del CUS Unime & friends , composto da tanti grandi atleti del presente e del passato, ed il Team Master Sicilia, che annovera tra le proprie fila la maggior parte degli hockeysti che praticano in Italia tutte le competizioni nazionali.

La manifestazione, che si svolgerà su tre giornate, sicuramente confermerà lo spettacolo già goduto nella scorsa edizione, quando ad aggiudicarsi il Trofeo furono i tedeschi del Loser Team, guidati dai grandi Andreas Keller e Uwe Krauss, due colonne di quella Germania che vinse l’oro olimpico a Barcellona nel 1992. Sarà, dunque, l’occasione per vedere all’opera vecchie glorie che ancora oggi dimostrano assoluta padronanza all’interno del rettangolo di gioco, regalando l’emozione della sana competizione sportiva come vuole il vero spirito master.

“Deve essere soprattutto una festa dell’hockey – queste le parole di Giacomo Spignolo – una vetrina sia per il mondo master, in continua espansione, sia per le nostre meravigliose strutture ed Il CUS, in quest’ottica, sta anche ponendo molta attenzione verso questo settore. Saranno tre giornate da vivere a pieno per godere di tante belle emozioni e noi, come padroni di casa, abbiamo fatto di tutto per realizzare la manifestazione nel migliore dei modi”.

Questo il calendario egli incontri:

Venerdì 31.05.2019

H. 17,45 HAM Veterans Malta – Rabat Depiro HC;

H. 19,00 Team Sicilia Master – Cus Unime e Friends;

Sabato 01.05.2019

H. 17,45 Cus Unime e Friends – Rabat Depiro HC;

H. 19,00 HAM Veterans Malta – Team Sicilia Master;

Domenica 02.06.2019

H. 10,00 Rabat Depiro HC – Team Sicilia Master;

H. 12,00 HAM Veterans Malta – Cus Unime e Friends.