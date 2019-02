All’ex Provincia Regionale di Messina: il Sottosegretario all’Economia, on. Alessio Villarosa, e il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca uniti per dare certezze alla Città Metropolitana.

Oggi pomeriggio alle ore 16, vi è stata una grande partecipazione di pubblico nel Salone degli Specchi,

stracolmo di dipendenti per una degna cornice all’incontro che ha visto protagonisti i due politici citati.

Nel corso del serrato dibattito, al quale sono intervenuti i rappresentanti sindacali, l’onorevole Villarosa ha delineato le attività messe in campo e finalizzate alla risoluzione definitiva della crisi che da lungo tempo attanaglia le nove ex Province siciliane.

Apprezzamento è stato espresso dal Sindaco Metropolitano De Luca per l’azione governativa che, nell’ottica di una normalizzazione dell’attività amministrativa della Città Metropolitana di Messina, risulta fondamentale per la gestione di progetti e fondi indispensabili per la crescita infrastrutturale dell’intero territorio provinciale.

“Stiamo lavorando da oltre un mese – ha affermato il Sottosegretario on. Villarosa – per definire gli interventi finanziari che mettano stabilmente in sicurezza le ex Province e, quindi, la Città Metropolitana di Messina. Ho assunto in prima persona l’impegno di affrontare seriamente la questione e lunedì prossimo avrò l’incontro con i responsabili della Ragioneria Generale dello Stato per definire quali risorse utilizzare ed in che modo, soluzioni che avranno la concretezza necessaria richiesta da questa fase delicata che coinvolge i nove Enti siciliani. Sto partecipando personalmente a tutti i tavoli tecnici e i vertici del Ministero si stanno rendendo disponibili a dare una soluzione stabile al problema.

Oggi sono qui per dare una risposta ai dipendenti, per il loro posto di lavoro per il loro stipendio”.

“Ho portato avanti un’iniziativa decisa – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano De Luca – perché pretendevo che lo Stato venisse qui; prendo atto dell’azione governativa e degli impegni che il Sottosegretario all’Economia on. Alessio Villarosa, che ringrazio per la sua disponibilità, ha assunto in prima persona e sono sicuro che continuerà fin quando la questione verrà risolta. Vigilerò affinché lo Stato è la Regione Siciliana facciano il proprio dovere nel pieno rispetto dei tempi tecnici necessari, tempi tecnici che, per quanto mi riguarda, non dovranno andare oltre fine marzo. Intendo inoltre evidenziare che, quando ho avuto la certezza della venuta del Sottosegretario, cioè ieri, ho sbloccato il pagamento degli stipendi e oggi ho disposto il che da lunedì si torni alla normalità di servizio da parte dei dipendenti”.