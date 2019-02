All’isolato 13, sul viale Giostra a Messina: buio e degrado

Lo segnala, scrivendo una interrogazione al sindaco Cateno De Luca, il consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, Salvatore Sorbello: “totale degrado, abbandono ed assenza di illuminazione. all’isolato 13 di Giostra”.

Sorbello, continua: “le famiglie sono costrette, per paura, a non uscire al calar del sole e, in più, c’è un problema di pulizia generale dell’area. L’unico spazio comune d’incontro sono i cortili delle palazzine Iacp, anch’essi al buio, che tra qualche mese saranno trasferiti al Comune”.

In conclusione il politico, sottolinea: “chiedo di risolvere il problema e di far sbloccare i lavori per il parco nell’area ex Volano fermi da anni”.