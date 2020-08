LO HA SCRITTO OGGI PUBBLICANDOLO ON LINE, IL CONSIGLIERE COMUNALE DELLA LEGA A PALERMO, IGOR GELARDA

“Altofonte in fiamme”. Lo ha scritto oggi pubblicandolo on line il consigliere comunale della Lega a Palermo, Igor Gelarda.

Gelarda ha proseguito: “1600 persone evacuate, 50 ha di terreno andato in fumo. Centinaia di migliaia di euro di danno. Fuoco appiccaiato in cinque punti diversi contemporaneamente. È l’esempio di come l’essere umano possa meritare l appellativo di Bestia, e meritare tanti, ma tanti anni di carcere”.

“La nostra vicinanza agli uomini e alle donne di Altofonte, siamo sicuri che il governo regionale saprà intervenire per lenire i danni. E un abbraccio e un ringraziamento particolare agli uomini dei Vigili del Fuoco e della protezione civile a tutti i volontari che si sono adoperati in queste ore”.