“Altri 20 migranti sono scappati da Bisconte” [Video]

“Altri 20 migranti sono scappati da Bisconte”! Lo ha scritto quest’oggi su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “la Prefettura mi ha informato in questo momento! Portateli in Parlamento i migranti perché dal 27 agosto prenderò a calci in culo tutte quelle istituzioni che non sanno fare per bene il proprio mestieri”.

“Aiutatemi a far giungere velocemente questo messaggio alla signora Ministra degli interni con una massiccia condivisione del post”.