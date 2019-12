Ammesso a finanziamento, il progetto “Interventi a tutela dell’habitat prioritario 1150* Lagune costiere e biodiversità della RNO Laguna di Capo Peloro bando 6.5.1. PO FESR 2014-2020″. Lo dichiarano stamattina il sindaco Cateno De Luca, l’assessore ai finanziamenti europei Carlotta Previti e il presidente dell’Amam Salvo Puccio che nel corso di una conferenza stampa hanno illustrato l’iter del progetto che nel corso della prevalutazione era stato dichiarato inammissibile per mancanza di coerenza dell’azione con il Piano di Gestione Riserva.

Grazie ad una perfetta sinergia tra il Comune e l’Ass.to Territorio e Ambiente che ha recepito le memorie difensive sollecitate dall’Ass. Previti alla Città Metropolitana il cui parere di conformità al Piano di Gestione ha consentito di far riammettere il progetto in graduatoria. L’obiettivo della mis. 6.5.1 è “Eliminare detrattori ambientali nelle Riserve” ed è centrato pienamente dal progetto che attraverso la regimentazione e il convogliamento delle acque meteoriche in un anello collettore risolverà in via definitiva il problema dello sversamento delle acque che si raccolgono attorno al Lago intasando la rete viaria e versandosi sul Lago carichi di inquinanti alterando i parametri fisico-chimici dell’ecosistema che è individuato SIC e ZPS dalla normativa CEE e caratterizzato dell’Habitat Prioritario 1150*.